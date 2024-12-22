В парках Истры прошло общеобластное мероприятие «Зимние рекорды»
Фото - © Татьяна Прокофьева
Парки городского округа эти выходные объявили временем «Зимних рекордов». Каждый достигал своего рекорда в том, что больше всего нравится, а помогали в этом профессиональные спортсмены и аниматоры, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Выбор у посетителей парков был большой:
- Подвижные игры;
- Футбол на снегу;
- Веселые эстафеты;
- Катание на ватрушках;
- Спортивные конкурсы;
- Увлекательные викторины.
Также прошли творческие мастер-классы по изготовлению олимпийских колец и волшебных коньков, а также танцы под заводную музыку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.