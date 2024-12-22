В парках Истры прошло общеобластное мероприятие «Зимние рекорды»

Парки городского округа эти выходные объявили временем «Зимних рекордов». Каждый достигал своего рекорда в том, что больше всего нравится, а помогали в этом профессиональные спортсмены и аниматоры, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Выбор у посетителей парков был большой:

Подвижные игры;

Футбол на снегу;

Веселые эстафеты;

Катание на ватрушках;

Спортивные конкурсы;

Увлекательные викторины.

Также прошли творческие мастер-классы по изготовлению олимпийских колец и волшебных коньков, а также танцы под заводную музыку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.