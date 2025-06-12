сегодня в 10:00

В парках Истры пройдут мероприятия в честь Дня России

Дирекция парков муниципального округа Истра подготовила для жителей и гостей округа насыщенную программу ко Дню России. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетителей парка ждут:

Открытая тренировка по самбо — профессиональные тренеры проведут мастер-класс для всех желающих, где можно освоить базовые приемы этого боевого искусства;

Мастер-классы по народным ремеслам — опытные мастера научат создавать традиционные изделия, познакомят с народными промыслами и помогут создать своими руками уникальные сувениры;

Концертные программы — выступления местных творческих коллективов, вокальные и танцевальные номера, которые подарят зрителям незабываемые впечатления;

Праздничный залп триколора — яркое и зрелищное шоу с использованием флагов цветов российского триколора;

Раздача ленточек триколор — каждый посетитель сможет получить символическую ленточку в цветах российского флага в знак патриотизма и единства;

Квизы — увлекательные интеллектуальные викторины на знание истории и культуры России с призами для победителей

Мероприятия начнутся 12 июня с 13:00 в Центральном городском парке и лесопарке «Шишкин лес»!

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