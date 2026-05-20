В парках Долгопрудного запустили бесплатные питьевые фонтанчики

Питьевые фонтанчики вновь заработали в Центральном парке и парке в Новых Водниках Долгопрудного. Этим летом жители и гости округа могут бесплатно набрать очищенную воду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фонтанчики подключены к централизованному водопроводу. Внутри установлена трехступенчатая система фильтрации: на выходе вода не содержит хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов и полностью пригодна для питья.

«В прошлом году фонтанчики пользовались популярностью у посетителей парков, и в этом году, думаю, будет так же, — сообщил руководитель Объединенной дирекции парков Долгопрудного Сергей Пятковский. — Вода в них абсолютно бесплатная, к тому же такой способ утоления жажды позволяет сократить объем пластиковых отходов».

В администрации напомнили, что устройства предназначены исключительно для питья. Мыть или ополаскивать в них предметы запрещено. Проект реализуется при поддержке АНО «МосОблПарк» и министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.