В память об участнике СВО Всеволоде Евдокимове в Серпухове открыли «Парту Героя»

В серпуховской школе № 10 состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь Всеволода Евдокимова, жизнь которого трагически оборвалась 1 июня 2023 года в селе Лиман Первый Купянского района Харьковской области. Защитник входил в эвакуационную группу и, выполняя боевую задачу, получил смертельное ранение.

Всеволод был мобилизован и отправился в зону СВО в ноябре 2022 года, воинский долг исполнял в мотострелковых войсках. Преподаватели и одноклассники вспоминают его как общительного, ответственного и честного человека. Серпухович занимался разными видами спорта: футболом, бегом, плаванием и теннисом, всегда защищал честь школы на соревнованиях. После прохождения срочной службы в армии поступил в Московский технологический университет.

За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, Всеволод Евдокимов награжден орденом Мужества посмертно.

На открытии «Парты Героя» присутствовали заместитель главы городского округа Серпухов, член Политсовета местного отделения «Единой России» Татьяна Орлова, исполнительный секретарь местного отделения партии, депутат городского Совета Ольга Ковшарь, депутат городского Совета, член Политсовета Владимир Загоруйко, руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, член Политсовета Лидия Халачева.

«Подрастающее поколение должно знать, ценить и уважать подвиги героев нового времени, следовать их примеру. В школе № 10 патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Ребята собирают гуманитарную помощь, на уроках технологии и в свободное от учебы время плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи. Благодарю маму Всеволода, Юлию Евдокимову, за воспитание достойного гражданина нашей страны. Низкий поклон и вечная слава Герою», — сказал секретарь Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Никитенко.

Благодаря патриотическому проекту «Единой России» «Парта Героя» и партпроекту «Новая школа» память о настоящем патриоте Всеволоде Евдокимове навсегда будет сохранена. Почетное право сидеть за партой, на которой содержится информация о героическом земляке, получат лучшие учащиеся школы № 10, победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, волонтеры, активисты «Движения первых».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.