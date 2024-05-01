Снайперы ВС РФ уничтожили группу ВСУ в районе Часова Яра

Снайперская пара забайкальских десантников группировки войск «Юг» сорвала ротацию украинских военных в районе Часова Яра, ликвидировав группу ВСУ из пяти человек, рассказали в Минобороны .

Противник пытался контратаковать позиции российских войск малыми группами, пояснили в ведомстве.

«Заметив в прицел группу пехоты ВСУ, выдвигающуюся под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, российский снайпер открыл по ним прицельный огонь. Первым выстрелом, с дистанции более 1,5 тыс. метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима», — сказано в сообщении.

После ликвидации противника снайперская пара быстро сменила позицию и продолжила работу по живой силе противника.