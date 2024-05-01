Эксперт Сучиу назвал фрегат «Адмирал Головко» ВМФ РФ «заметным сдвигом»

сегодня в 05:30

Российский фрегат «Адмирал Головко» отвечает всем новым требованиям к современным кораблям, заявил обозреватель National Interest Петер Сучиу, пишет РИА Новости .

Фрегат проекта 22350 вошел в состав ВМФ РФ недавно.

«Будучи частью нового поколения многоцелевых фрегатов, он знаменует собой заметный сдвиг <…> в сторону продвинутых ракетных платформ», — указал эксперт.

Корабли данного проекта, по его словам, могут выполнять очень широкий спектр задач. В частности, в него входит противолодочная оборона, сопровождение крупных судов и удары по территориям противника.

Отдельное внимание Сучиу уделил вооружению «Адмирала Головко», которое состоит как из КР «Калибр» и противокорабельной системы «Оникс», так и из новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

«Эти фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море», — резюмировал Сучиу.