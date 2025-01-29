В Пакистане мужчина убил 14-летнюю дочь из-за соцсети
Житель Пакистана убил 14-летнюю дочь из-за активности в TikTok
В Пакистане отец с родственником убили 14-летнюю дочь из-за ее высокой активности в TikTok, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express Tribune.
Семья 28 лет прожила в США, но потом вернулась в Пакистан.
Дочь часто пользовалась соцсетью TikTok. Это не нравилось родственникам 14-летней девушки.
В девочку выстрелили возле её дома, она скончалась по пути в больницу от огнестрельного ранения.
По данным полиции, отцу девочки при подготовке убийства помогал его родственник, сказано в публикации.