В Озерах торжественно открыли памятник текстильщикам

В Озерах 26 декабря торжественно открыли памятник текстильщикам. На протяжении двух веков ткацкая промышленность была сердцем этого города, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Первая текстильная паруснополотняная фабрика появилась здесь в 1742 году, в советское время ее преемником стал Озерский хлопчатобумажный комбинат «Рабочий». В периоды расцвета производства на комбинате трудилось до 70 процентов озерчан.

«Сегодня в Озерах мы открыли новый символ города — памятник текстильщикам. Его украшает надпись „Озерским текстильщикам от благодарных озерчан“. Это очень точное выражение нашей признательности всем, кто трудился на ткацких фабриках и на знаменитом хлопчатобумажном комбинате „Рабочий“. Вместе с нами на открытии присутствовали жители, которые работали на этом предприятии. Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в разработку концепции монумента. Это очень важно — помнить историю своей малой родины, своего города», — сказал на открытии памятника глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Монумент выполнен из бронзы и представляет собой ткацкий станок и фигуру молодой ткачихи высотой чуть более двух метров. На ткани, выходящей из станка, размещена надпись: «Озерским текстильщикам от благодарных озерчан». Рисунок ткани выполнен в технике барельефа.

Концепцию памятника разрабатывали при участии жителей Озер. Во время обсуждения было решено исключить образы конкретных людей, отдав предпочтение собирательному образу, который почтит память всех работников текстильной промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.