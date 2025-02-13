В Озерах проведут санитарную очистку карьера «Западный» в 2025 году

В 2025 году в Озерах проведут мероприятия по санитарной очистке карьера «Западный». Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, эти работы уже включены в муниципальную программу «Экология и окружающая среда» и запланированы на летний период.

Стоит отметить, что в настоящее время в городе активно ведется благоустройство прилегающей к карьеру «Западному» территории.

К августу, когда Озеры отметят свой вековой юбилей, общественное пространство кардинально изменится. Здесь появится протяженный прогулочный маршрут с детской площадкой, зоной для воркаута и велосипедной дорожкой, а также площадка для спуска лодок и парковочные пространства. Оборудуют на берегу карьера и полноценную пляжную зону.

Все эти работы осуществляются по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.