В Озерах Подмосковья открыли памятник текстильщикам на площади Коммунистической

Памятник озерским текстильщикам установили на площади Коммунистической в Озерах. Скульптура из бронзы изображает ткацкий станок и молодую ткачиху, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На площади Коммунистической в Озерах появился памятник, посвященный текстильщикам. Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой ткацкий станок и фигуру молодой ткачихи высотой чуть более двух метров. На ткани, выходящей из станка, размещена надпись: «Озерским текстильщикам от благодарных озерчан». Рисунок ткани выполнен в технике барельефа.

Депутат совета депутатов городского округа Коломна Николай Герлинский напомнил, что три года назад на этом месте был установлен закладной камень. Он отметил, что Озеры обязаны своим развитием не только текстильным фабрикам, но и людям, которые более двухсот лет трудились на благо города.

Концепцию памятника разрабатывали при участии жителей Озер. В ходе обсуждения было решено создать символический образ, чтобы почтить память всех работников текстильной промышленности.

