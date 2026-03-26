В Озерах Коломны запустят водную переправу на время паводка

Водную переправу через Оку организуют в Озерах городского округа Коломна после завершения ледохода. Теплоход будет перевозить пассажиров между левым и правым берегами по расписанию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Исаевым проверил готовность к паводковому периоду у понтонного моста в Озерах. Переправу планируют открыть сразу после полного схода льда на Оке и прохождения теплохода из порта «Коломна».

По состоянию на 25 марта в районе Озер льдин на реке почти не осталось. Однако ниже по течению, в сторону Коломны, ледоход еще продолжается.

«Переправа заработает, когда пройдет полностью лед, и из порта «Коломна» в Озеры сможет пройти теплоход», — отметил начальник Озерского понтонного моста Владимир Моркунцов.

Наплавной мост в Озерах ранее развели из-за подъема уровня воды. До запуска теплохода жители заречной зоны могут пользоваться автобусами «Мострансавто», которые следуют в объезд со всеми остановками по маршрутам №36 «Озеры — Кашира», №37 «Озеры — Редькино — Сеньково», №43 «Озеры — Зарайск», №49 «Озеры — Сосновка» и №53 «Озеры — Фроловское».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.