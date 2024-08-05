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В отделении соцреабилитации Павловского Посада пройдет День открытых дверей

7 августа в 15:00 в Павловском Посаде в отделении социальной реабилитации № 2 пройдет День открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Целевая аудитория — граждане с инвалидностью и ОВЗ, от 18 лет и старше.

Предоставляемые услуги:

физкультурно-оздоровительные мероприятия: адаптивная физкультура (от 18 до 40 лет), общеукрепляющие физкультурные занятия, занятия на тренажерах.

социально-трудовая реабилитация: творческая студия «Ватная фантазия», «Швейная мастерская».

организация досуга и отдыха: театрально-музыкальная студия; настольные и интеллектуальные игры, караоке, фильмография, экскурсии, природотерапия, лепка.

обучение компьютерной грамотности;

обучение основам домоводства;

психологические тренинги.

ГБУ СО МО «КЦСОР „Павлово-Посадский“ располагается по адресу: г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 12, 2 этаж, актовый зал. Телефон — 8 (49-64) 39-22-74.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.