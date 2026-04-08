В особняке вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов и евро
7 млн евро, 4 млн долларов, 31 млн рублей и иные дорогостоящие вещи нашли в поместье заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Об этом сообщает Mash.
Также у Коробки нашли слитки золота, колье с бриллиантами, оружие на имя губернатора Краснодарского края.
Деньги обнаружили в хранилище в особняке на берегу реки Кочеты. Правоохранители, пришедшие в особняк, были вынуждены «сломать вход».
Коробка вместе с приятелями могли вывезти некоторое количество имущества из особняка. В суде чиновник отрицал, что дом принадлежит ему.
7 апреля суд арестовал Коробку до 6 июня. Его обвиняют в коррупции и мошенничестве в особо крупном размере.
