В Орешках прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери

В Орешкинском сельском клубе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рузского городского округа.

В рамках мероприятия выступили различные творческие коллективы и исполнители, среди которых: ансамбль эстрадного танца «Виктория» — ДК Юбилейный — руководитель Ирина Белова; вокальная студия «Созвездие» — Колюбакинский СК — руководитель София Панфилова; квартет «Гармония»; дуэт «Экспресс» — Екатерина Глахтеева и Евгений Салин; вокальный ансамбль «Новые голоса» и другие местные исполнители. Ведущий Иван Бирюков умело поддерживал атмосферу праздника, создавая настроение и поддерживая интерес зрителей к происходящему на сцене.

Концерт порадовал зрителей яркими и энергичными номерами, которые нашли отклик в сердцах зрителей и стали настоящим украшением.

Праздничный концерт, посвященный Дню матери, в Орешкинском сельском клубе стал незабываемым событием, которое подарило зрителям массу положительных эмоций и впечатлений.

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