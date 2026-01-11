В Оренбурге коммунальщик спас снеговика и покорил интернет
Фото - © скриншот видео
В одном из дворов Оренбурга местные жители сделали снеговика. Коммунальщик на тракторе чистил снег, но не стал разрушать снежную фигуру, сообщает kp.ru.
На опубликованной записи с домофона видно, что мужчина остановился и вышел из трактора. Затем он подошел к снеговику, взял его и перенес в другое место.
Затем мужчина продолжил убирать снег.
После публикации видео коммунальщик завоевал интернет. Пользователи массово пишут позитивные комментарии про мужчину, называют его «красавчиком» и говорят в его адрес иные комплименты.
