В Оренбурге коммунальщик спас снеговика и покорил интернет

В одном из дворов Оренбурга местные жители сделали снеговика. Коммунальщик на тракторе чистил снег, но не стал разрушать снежную фигуру, сообщает kp.ru .

На опубликованной записи с домофона видно, что мужчина остановился и вышел из трактора. Затем он подошел к снеговику, взял его и перенес в другое место.

Затем мужчина продолжил убирать снег.

После публикации видео коммунальщик завоевал интернет. Пользователи массово пишут позитивные комментарии про мужчину, называют его «красавчиком» и говорят в его адрес иные комплименты.

