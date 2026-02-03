В Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме начался чемпионат по ремонту вагонов

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» по обслуживанию и ремонту вагонов стартовал 2 февраля на базе Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В.И. Бондаренко, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В.И. Бондаренко 2 февраля начался региональный этап чемпионата «Профессионалы» Московской области по компетенции «Обслуживание и ремонт вагонов».

Экспертами и наставниками участников стали преподаватели техникума под руководством главного эксперта Андрея Рукавцова. В подготовительные дни организаторы провели проверку готовности площадки, брифинг для экспертов, жеребьевку участников, а также ознакомление с конкурсными заданиями и рабочими местами.

Особое внимание уделили инструктажам по охране труда и технике безопасности, которые прошли все эксперты и конкурсанты. Основные соревнования стартовали 2 февраля. Победитель представит Московскую область в финале чемпионата.

