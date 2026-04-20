В Орехово-Зуевском техникуме провели день открытых дверей

Единый день открытых дверей прошел 18 апреля в Орехово-Зуевском техникуме в рамках проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Школьники округа познакомились с рабочими профессиями, посетили экскурсии и профессиональные пробы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В техникуме для учащихся организовали экскурсии на ведущие предприятия региона, встречи с представителями крупных компаний и профессиональные пробы по десяти востребованным направлениям. Особый интерес вызвали мастер-классы от опытных специалистов и студентов старших курсов.

Студенты-амбассадоры провели Всероссийские классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» в 26 школах округа. Более 1 100 учеников 8–9-х классов узнали о возможностях среднего профессионального образования. В профессиональных пробах приняли участие свыше 300 школьников. Среди представленных направлений — управление беспилотными летательными аппаратами, работа с искусственным интеллектом и технология машиностроения.

Представители предприятий рассказали о востребованных специальностях, условиях трудоустройства и карьерных перспективах. Для родителей будущих абитуриентов провели отдельное собрание и экскурсию по мастерским и лабораториям, где они смогли оценить материально-техническую базу и задать вопросы о поступлении и дальнейшем трудоустройстве выпускников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.