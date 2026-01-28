В Орехово-Зуевском округе завершили ремонт в отделе ЗАГС

В отделе ЗАГС Орехово-Зуевского округа завершили работы по текущему ремонту. В рамках проекта обновили кровлю, большой зал для бракосочетания, комнату невесты и холл. На ремонт было выделено около 17 млн рублей.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что обновление позволит создать более комфортные условия для жителей и сделать церемонии бракосочетания запоминающимися.

Капитальный ремонт кровли стал первым этапом работ: заменили изношенные материалы, что повысило защиту здания от протечек и снизило риск повреждений во время осадков. В зале для бракосочетания провели отделочные работы, обновили стены, потолок и освещение, создав современное и уютное пространство для свадебных церемоний. В комнате невесты обновили интерьер, мебель, а также установили новые системы освещения и вентиляции.

В холле провели ремонт пола и стен, модернизировали входную зону, сделав пространство более просторным и привлекательным для посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.