В Орехово-Зуевском округе выявили 8 аварийных деревьев

сегодня в 13:41

Специалисты выявили восемь аварийных деревьев вблизи села Ильинский Погост в Орехово-Зуевском округе во время планового обследования лесного фонда в 2026 году. Деревья расположены в зоне до 100 метров от границ населенного пункта, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели плановое обследование лесного фонда и обнаружили восемь аварийных деревьев рядом с селом Ильинский Погост. По каждому дереву специалисты выполнили фотофиксацию, произвели необходимые замеры и подготовили материалы для согласования рубки.

Удаление аварийных деревьев проведут после оформления полного пакета документов и получения всех предусмотренных законодательством разрешений. Работы выполняются в установленном порядке.

В 2026 году на территории Орехово-Зуевского лесничества запланирована уборка 90 аварийных деревьев. Такие мероприятия направлены на обеспечение безопасности жителей и предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций. Осмотры лесных участков проводятся регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.