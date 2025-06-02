В Орехово-Зуевском округе ведут борьбу с борщевиком Сосновского

На территории семи участковых лесничеств Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» в рамках государственного задания на 2025 год закончился первый этап в борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадь работ, выполненных в Северном, Орехово-Зуевском сельском, Куровском, Анциферовском, Ликинском, Зуевском и Абрамовском участковых лесничествах, составила 6,61 гектара.

Всего скосить борщевик запланировано на 12 лесных участках, чья общая площадь составляет 19,83 гектара.

«Качество работ по ликвидации борщевика Сосновского контролируют специалисты лесничества. Проведение данного мероприятия включает три этапа. Это ядовитое и быстрорастущее растение будет вновь скошено на тех же площадях на втором и третьем этапах», — сказала инженер по лесовосстановлению Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Дарья Трухина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.