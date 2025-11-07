В Орехово-Зуевском округе прошла встреча предпринимателей Восточного Подмосковья
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
В Орехово-Зуевском городском округе на Ликинском автобусном заводе 6 ноября прошла встреча с предпринимателями Восточного Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие встречи дают возможность общаться напрямую, обмениваться опытом, искать точки роста и реализовывать совместные проекты. Ведь сейчас формула „каждый сам за себя“ уже не работает — двигаться вперед можно только вместе», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.
На площадке ЛиАЗа руководители посмотрели не только организацию производственного процесса, но и обсудили вопросы промышленной кооперации, реализации социальных программ и мер финансовой поддержки от Фонда развития промышленности Московской области.
«Когда есть желание меняться и развиваться, даже сложные времена становятся временем возможностей», — заключил глава округа.
Ранее в Орехово-Зуевском округе прошло заседание инициативной группы Совета директоров предприятий, работающих на территории муниципалитета. Ключевая тема встречи — эффективное взаимодействие бизнеса и образования в подготовке кадров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.
«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.