В Орехово-Зуевском округе прошла встреча предпринимателей Восточного Подмосковья

сегодня в 14:18

В Орехово-Зуевском городском округе на Ликинском автобусном заводе 6 ноября прошла встреча с предпринимателями Восточного Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Такие встречи дают возможность общаться напрямую, обмениваться опытом, искать точки роста и реализовывать совместные проекты. Ведь сейчас формула „каждый сам за себя“ уже не работает — двигаться вперед можно только вместе», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

На площадке ЛиАЗа руководители посмотрели не только организацию производственного процесса, но и обсудили вопросы промышленной кооперации, реализации социальных программ и мер финансовой поддержки от Фонда развития промышленности Московской области.

«Когда есть желание меняться и развиваться, даже сложные времена становятся временем возможностей», — заключил глава округа.

Ранее в Орехово-Зуевском округе прошло заседание инициативной группы Совета директоров предприятий, работающих на территории муниципалитета. Ключевая тема встречи — эффективное взаимодействие бизнеса и образования в подготовке кадров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.