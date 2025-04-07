В Орехово-Зуевском округе прошла акция в поддержку детей с аутизмом

В начале апреля Орехово-Зуевский округ традиционно зажегся синим. Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в 8-й раз собрал всех неравнодушных во Дворце культуры деревни Демихово. Мероприятие ежегодно организуют специалисты социального центра «Орехово-Зуевский» при поддержке депутата Мособлдумы Максима Коркина, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

В этом году на событии встретились гости со всего Подмосковья. Но если дети приехали за праздником, то их родители и педагоги за полезной информацией. В рамках мероприятия прошел митап на тему полевого поведения у детей с расстройством аутистического спектра.

«Специалисты, которые сегодня работают в нашем центре — это кладезь идей и опыта. Да, можно много читать специальной литературы, но здесь собрались именно практики, которые ежедневно внедряют новые методики, дидактические карточки и игры на занятиях, работают в тесном контакте с родными особенных ребят. Мы еще раз убедились, что эффект можно получить только в рамках взаимодействия: наши специалисты, родители и здравоохранение и правильно подобранное лечение, действительно, сделает жизнь наших детей наших детей более комфортной и быстрее пройдет социализация. Впечатление положительное, грандиозное мероприятие. Большой плюс — увидеть своими глазами, как работают другие, делиться опытом и для себя узнавать что-то новое. Продолжать эти акции нужно каждый год, однозначно», — отметила директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» Светлана Шевченко.

Пока специалисты обменивались мнениями — ребята от души повеселились. Для них работали зоотеатр, театр теней, кукольный театр, различные мастер-классы и фотозоны. Всех гостей праздника угощали сладостями и дарили хорошее настроение. Родители тоже не скучали: участвовали в творческих мастер-классах.

«Сегодня получили массу эмоций. Это замечательный праздник, который организовывают для детей и родителей. Прошли все мастер-классы — очень интересно, красочно. Большие мягкие ростовые куклы медвежата, игры с четвероногим Бимкой, мастер-классы по рисованию и лепке, угощения. Понравилось всё, детям особенно, даже не хотели уходить, — отметила мама Елена Певчева.

Закончился праздник сказочным представлением от театральной студии ArtRise. Интерактивное шоу стало отличным завершением насыщенного дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.