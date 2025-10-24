В Орехово-Зуевском округе прошел фестиваль профессий «Путь навыков»

Примерить на себя профессию сварщика, программиста, электрика или кондитера смогли более 900 учащихся 8 и 9 классов Орехово-Зуевского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ДС «Восток» (г. Орехово-Зуево) прошел фестиваль профессий «Путь навыков».

20 компетенций представили техникумы и колледжи нашего округа. Ребята смогли не просто наблюдать, но и попробовать себя в роли специалистов разных профессий, узнать, какие навыки востребованы сегодня на рынке труда, и пообщаться с преподавателями и студентами колледжей.

Главная цель фестиваля — помочь школьникам открыть для себя мир современных профессий, увидеть возможности, которые дает профессиональное образование, и сделать уверенный шаг к будущему.

Ранее в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в колледжах и техникумах Орехово-Зуевского городского округа прошел День открытых дверей. Участники смогли пройти профессиональные пробы на учебных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.