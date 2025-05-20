В Орехово-Зуевском округе продолжается работа по санитарной очистке лесов

Специалисты Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжают работу по обследованию лесных территорий, прилегающих к дорогам и садовым товариществам, для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в Яковлевском участковом лесничестве вдоль автодороги Ликино-Дулево — Шатура уже выделен участок площадью 5,7 га для уборки неликвидной древесины. В планах также отвод еще одного участка площадью 4 га для аналогичных работ.

Всего в текущем году на территории Орехово-Зуевского лесничества запланировано проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на общей площади 138,1 га.

«Удаление сухостоя, валежника и бурелома не только улучшает внешний вид леса, но и снижает риск возникновения и распространения лесных пожаров. Это создает благоприятные условия для роста здоровых деревьев и делает лес безопаснее», — отметила инженер по лесовосстановлению Оксана Лычагина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.