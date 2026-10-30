В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар за день

Лесной пожар произошел 29 октября в километре от деревни Асташково Орехово-Зуевского округа. Возгорание ликвидировали в день обнаружения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар возник на территории государственного лесного фонда в Анциферовском участковом лесничестве Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес». В тушении участвовали пять сотрудников лесопожарных формирований и три единицы техники.

30 и 31 октября, а также 1 ноября на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Днем 30 октября и в ближайшие дни прогнозируют от +7 до +13 °C, ночью — от +5 до +13 °C. Ожидается переменная облачность, местами дожди.

В исходном сообщении также упоминается старинная традиция, запрещавшая мыться в этот день. Причины такого запрета неизвестны.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно позвонить на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.