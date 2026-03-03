В Орехово-Зуевском округе подготовят ледники для 76 тыс сеянцев

Ледники для хранения почти 76 тыс. сеянцев начали обустраивать 2 марта в Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес». Работы проходят в Яковлевском и Зуевском участковых лесничествах для сохранения посадочного материала до начала лесовосстановления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском филиале «Мособллеса» приступили к подготовке специальных хранилищ для будущего посадочного материала. В Яковлевском и Зуевском участковых лесничествах планируется разместить почти 76 тыс. сеянцев.

Технология обустройства ледников предусматривает создание устойчивого снежного запаса в отдельном помещении. Снег сгребают, тщательно уплотняют и засыпают опилками, чтобы дольше сохранить низкую температуру и замедлить таяние.

Перед весенними оттепелями сеянцы и саженцы поместят в снежные кучи и дополнительно укроют опилками. Такой способ позволяет поддерживать необходимый микроклимат, снизить риск преждевременного пробуждения растений и сохранить их качество до начала лесовосстановительных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.



По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.