В Орехово-Зуевском округе планируют благоустроить лесопарковую зону. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в Орехово-Зуевском городском округе», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Орехово-Зуево, вблизи ул. Парковской (1 этап). Планируется в рамках проведения закупки благоустроить лесопарковую зону площадью 60 га.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.