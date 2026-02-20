В Орехово-Зуевском округе отметили два года проекта «Помогаем СВОим»

Проект «Помогаем СВОим», созданный участниками «Активного долголетия» в Дрезне Орехово-Зуевского округа, 19 февраля отметил двухлетие. За это время к инициативе присоединились более 150 человек, а гуманитарные грузы регулярно направляют в госпитали и на передовую, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект появился по инициативе активных долголетов. Сегодня в его команде более 150 человек. К работе также подключились прихожане местного храма, семьи, предприниматели, школьники и юнармейцы. Помощь оказывают и жители соседних округов и регионов.

Каждую субботу при храме великомученицы Параскевы Пятницы добровольцы готовят гуманитарные грузы. Они шьют нательное и постельное белье, изготавливают госпитальные подушки, собирают обувь и формируют посылки для военнослужащих.

Грузы направляют как в госпитали, так и на передовую. Волонтеры сотрудничают с региональным комитетом семей воинов Отечества и Орехово-Зуевским местным отделением организации «Боевое братство». Только за последний месяц участники проекта передали более 2 500 пар обуви, около 700 подушек и свыше 400 комплектов белья. Гуманитарные конвои отправляют от четырех до семи раз в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.