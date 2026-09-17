В Орехово-Зуевском округе обустроили 28 тротуаров в этом году

В Орехово-Зуевском городском округе в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обустроили 28 тротуаров с учетом востребованных пешеходных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском городском округе в 2026 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обустроили 28 тротуаров. При благоустройстве учитывали маршруты, которыми жители пользуются для дороги к домам, школам, остановкам и магазинам.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий подчеркнул, что при создании пешеходных зон важно учитывать тропинки, которые жители протаптывали годами. Один из таких объектов расположен возле Морозовской школы в Орехово-Зуеве.

«Во время дождя было тяжело пройти, приносили грязь домой. Сейчас очень красиво сделали и удобно!» — поделилась жительница Орехово-Зуева Любовь Ростова.

За пять лет в округе привели в порядок 238 пешеходных троп общей площадью почти 60 тыс. кв. м. В конце сентября 2026 года в Орехово-Зуеве начнут благоустраивать пространство «Гаражи» на въезде в город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.