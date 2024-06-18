В Орехово-Зуевском округе обустроили 17 «народных троп»

В рамках реализации программы «Пешком» этим летом в Орехово-Зуевском городском округе обустраивают пешеходные маршруты по 26 адресам, 17 из которых уже завершены, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Адреса выбирались жителями и администрацией с учетом удобства и быстроты передвижения, соединяя объекты социальной значимости.

«Цель региональной программы «Пешком» — развитие пешеходной среды, которая будет востребована жителям ежедневно. Отмечу, что новые асфальтированные тропы к объектам социальной инфраструктуры в этом году появятся в 40 муниципалитетах. На данный момент почти завершены работы в Дмитровском и Орехово-Зуевском округах, Балашихе», — дополнил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Программа благоустройства пешеходных коммуникаций действует в регионе с 2021 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.