В Орехово-Зуевском округе обсудили развитие сельских территорий со старостами

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин, глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и председатель Совета депутатов Александр Бабаев обсудили развитие сельских территорий со старостами в поселке Авсюнино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местом встречи выбрали Авсюнинскую школу, одну из четырех капитально отремонтированных сельских школ округа в рамках Народной программы «Единой России» и государственной программы развития территорий.

«Старосты — это те люди, на которых держится повседневная жизнь в самых отдаленных деревнях и поселках. Их работа — это не формальная должность „передатчика информации“, это служение своим землякам. Они двигатели позитивных изменений на сельских территориях», — отметил Геннадий Панин.

В Орехово-Зуевском округе инициативы старост часто находят отклик у жителей, совместными усилиями реализуются важные проекты: возводятся часовни и памятники, устанавливаются современные детские и спортивные площадки, организуются праздники.

«Традиционно, важная составляющая любой встречи — прямой и честный разговор. Вместе порадовались за очевидные позитивные перемены практически в каждом населенном пункте, но и не обошлось без острых вопросов. В основном беспокоит перенос сроков газификации некоторых населенных пунктов на фоне счастливчиков, получивших голубое топливо», — рассказал Геннадий Панин.

Также есть запрос на дополнительные остановочные павильоны на региональных дорогах и увеличение автобусных маршрутов с заменой подвижного состава. Все вопросы взяты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.