В Орехово-Зуевском округе обсудили профилактику экстремизма среди молодежи

В школе №4 города Орехово-Зуево 10 февраля состоялась встреча начальника управления образования Ольги Чихановой, представителей правоохранительных органов и администрации образовательных учреждений Орехово-Зуевского округа.

Участники обсудили вопросы комплексной безопасности, уделив особое внимание профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи. Сотрудник УФСБ России по Москве и Московской области привел примеры из практики, чтобы подчеркнуть серьезность угроз, а также рассказал о современных схемах мошенничества, в которые часто вовлекаются подростки.

В завершение встречи участники посмотрели документальный фильм Андрея Медведева «Предательство» (12+), посвященный способам вовлечения молодежи в деструктивную деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.