В Орехово-Зуевском округе наградили работников сельского хозяйства

В Центре культурного развития «Юбилейный» города Дрезна Орехово-Зуевского округа состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всего в муниципалитете более 120 предприятий, связанных с сельским хозяйством и фермерством, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот праздник отмечается 12 октября, но из-за того, что в этот месяц идет сбор урожая, заготовка кормов, проводятся культуро-технические работы, отвлекать сотрудников этой сферы от важных дел не стали и перенесли мероприятие на более поздний срок.

Гостей у входа в «Юбилейный» встречали фермеры и производители округа, которые продемонстрировали товары собственного изготовления.

После на сцене Центра лучшим работникам вручили заслуженные награды от депутата Госдумы Геннадия Панина, депутатов Московской областной Думы Максима Коркина и Эдуарда Живцова, а также администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.