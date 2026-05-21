В Орехово-Зуевском округе наградили призеров олимпиады

Церемония чествования победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников прошла 20 мая в Зимнем театре Орехово-Зуева. Награды школьникам вручили глава округа Руслан Заголовацкий и депутаты Геннадий Панин и Эдуард Живцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе отметили успехи школьников на региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады. В финале олимпиады округ представили 12 человек: двое стали победителями, десять — призерами.

На региональном этапе команда округа завоевала 342 диплома, что стало рекордным результатом.

«За каждой победой стоит большой труд: сотни решенных задач и бессонные ночи перед турами. Ребята доказали, что способны мыслить нестандартно и не бояться высочайшего уровня конкуренции», — отметил Геннадий Панин.

Победители и призеры заключительного этапа могут поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов в течение четырех лет. Премией губернатора Московской области Андрея Воробьева наградили 22 участников округа, выступавших в финале олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.