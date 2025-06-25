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В Орехово-Зуевском округе модернизируют молочно-товарную ферму в деревне Прокудино

Получено разрешение на строительство коровника для содержания крупного рогатого скота, что позволит увеличить поголовье фермы до 200 голов.

Проект реализуется на земельном участке площадью более 9 гектаров и предусматривает привлечение инвестиций в размере свыше 100 миллионов рублей. Кроме того, запуск нового объекта создаст 20 новых рабочих мест для местных жителей.

Ферма специализируется на разведении коров породы монбельярд и поставляет свою продукцию на перерабатывающие предприятия Москвы и Московской области.

Напомним, что предприятие «Топ Продукт», расположенное в Орехово-Зуевском округе, начало выпускать ставшие популярными фруктовые шарики, которые добавляются в молоко, чай, соки и другие напитки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.