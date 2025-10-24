сегодня в 17:03

В Орехово-Зуевском округе идут проходные рубки для оздоровления леса

На территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» проводятся мероприятия по отводу лесосек для проведения проходных рубок. Данные работы — важная часть рационального лесопользования и профилактики нарушений в развитии лесов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проходные рубки проводятся с целью улучшения породного состава, повышения устойчивости древостоев, а также формирования здоровых лесных участков. Они создают благоприятные условия для роста перспективных деревьев, способствует омоложению леса и усилению его естественной устойчивости к неблагоприятным факторам.

«В Яковлевском участковом лесничестве уже проведен отвод под проходные рубки на площади 3,1 гектара, в ближайшее время планируем провести аналогичные работы на площади 1,6 гектара», — сказала помощник участкового лесничего Орехово Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Тряшина.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.