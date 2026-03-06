В Орехово-Зуевском округе демонтировали 17 рекламных табличек

В Орехово-Зуевском округе с начала 2026 года специалисты сняли 17 рекламных табличек, размещенных на деревьях в лесном фонде. Работу проводят сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» во время регулярных патрулирований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время патрулирования в Анциферовском участковом лесничестве вблизи СНТ «Садовод» и «Красная Пресня» специалисты сняли восемь рекламных табличек.

Крепление щитов и табличек к стволам наносит вред насаждениям. Повреждение коры нарушает сокодвижение и поступление питательных веществ, из-за чего дерево ослабевает, начинает усыхать и становится уязвимым для грибковых заболеваний и вредителей.

За повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.