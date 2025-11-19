В Орехово-Зуевском округе действуют бесплатные компьютерные курсы для пожилых

В социальном центре «Орехово-Зуевский» на базе клубов «Активного долголетия» действуют бесплатные компьютерные курсы для старшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В основном приходят с мобильным телефоном. Настраиваем, очищаем память, учим пользоваться нужными приложениями — от Госуслуг до банков», — отмечает преподаватель Игорь Щербаков.

Топ-темы, которые решают каждый день: как настроить телефон, как очистить память и удалить лишние файлы, как пользоваться Госуслугами, показания счетчиков, электронная платежка, оплата услуг, банковские приложения, как установить нужные программы и найти информацию.

Приходят и те, кто хочет освоить компьютер. Для них проводятся индивидуальные занятия, на которых учат работать в Word и Excel, объясняют базовые настройки ПК, как перекинуть фото с телефона на компьютер, очистить память и др.

Занятия бесплатные. Уточняйте подробности в клубах «Активного долголетия» — clck.ru/3Nnrm5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.