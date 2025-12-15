В Орехово-Зуевском округе 14 декабря прошел фестиваль «Парад Дедов Морозов»

Фестиваль-конкурс «Парад Дедов Морозов-2025» состоялся 14 декабря на площади у центра культуры и досуга города Куровское в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площади у Центра культуры и досуга города Куровское 14 декабря прошел IX окружной открытый фестиваль-конкурс «Парад Дедов Морозов-2025».

Творческие коллективы округа подготовили для детей и взрослых праздничную программу с песнями, танцами и играми. В фестивале приняли участие пять коллективов: любительское объединение «Гармония» Центрального Дома культуры «Надежда», Совет ветеранов города Куровское, театральная студия «Вдохновение» Куровской школы №1, команда «Флоу Стэп» Орехово-Зуевского техникума и Культурно-досуговый центр «Дулевский».

«Когда видишь такое количество новогодних волшебников, конечно, сам погружаешься в сказку. Отличные эмоции, которые все участники дарят нам каждый год», — отметил фермер из Орехово-Зуевского округа Семен Янин.

Мероприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой Родины».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.