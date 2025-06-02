В Орехово-Зуеве завершены работы по ремонту тротуара, соединяющего три улицы

В Орехово-Зуевском округе продолжается обустройство народных троп. Так, в Орехово-Зуеве завершены работы по ремонту тротуара, соединяющего улицы Володарского, Бирюкова, Урицкого. Его протяженность составляет свыше 300 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ведутся работы по обустройству нахоженных годами тропинок. Любой пешеход всегда будет выбирать кратчайший путь до конечного пункта, именно этот принцип — основа», — отметил глава округа Руслан Заголовацкий.

Началось благоустройство народной тропы от дома № 29 до дома № 27 на улице Володарского, а также работы по замене старой пешеходной дорожки на ул. Володарского, у домов № 5 и 7.

До 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

От Орехово-Зуевского округа в голосовании участвуют 7 общественных территорий, которые могут быть преобразованы к 2026 году. Проголосовать можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.