В Орехово-Зуеве завершают благоустройство конечной остановки на Карболите

Благоустройство конечной остановки в микрорайоне Карболит в Орехово-Зуеве планируют завершить на следующей неделе. Схему движения общественного транспорта немного изменят для безопасности и удобства водителей и пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На конечной остановке в микрорайоне Карболит организовали круговое движение и создали островок, на котором разместят остановку общественного транспорта. К остановкам и пешеходным переходам обустроили тротуары.

Также оборудовали зону для межрейсовой стоянки общественного транспорта и парковку. В ближайшее время начнут озеленение и установку опор наружного освещения, в том числе в центре кругового движения.

«Въезд в город должен выглядеть красиво, поэтому заасфальтируем по 5–10 м на съездах из гаражных кооперативов, чтобы выносной грунт не разносился колесами по дороге», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Все работы планируют завершить на следующей неделе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.