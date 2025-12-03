В Орехово-Зуеве студенты прошли урок доброты ко Дню инвалидов 2 декабря

Мероприятие состоялось в первом корпусе техникума имени В.И. Бондаренко. Тьютор Кристина Филиппова провела занятие, на котором рассказала студентам о проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, и подчеркнула важность поддержки этой категории граждан.

В ходе урока участники повторили правила этикета общения с людьми с инвалидностью и разобрали кейсы успешного взаимодействия с представителями разных нозологий. Это помогло студентам развить навыки эмпатии и понимания.

Также студентам привели примеры преодоления трудностей и спортивных достижений людей с инвалидностью. В завершение мероприятия участники посмотрели фильм «Музыка внутри» режиссера Елены Дубровской, после чего обсудили темы доброты, милосердия и важности своевременной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.