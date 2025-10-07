сегодня в 16:02

В Орехово-Зуеве стартовал капремонт корпуса № 2 школы № 20 им. Н. З. Бирюкова

В городе Орехово-Зуево приступили к обновлению корпуса № 2 школы № 20 им. Н. З. Бирюкова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход работ проверили глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий и родители учащихся.

Школу ждут большие перемены: новые коммуникации, кровля, фасад, благоустройство территории. Работы предстоит много, но результат того стоит. На территории появится и современное спортивное ядро. Подрядчик проверенный, в городском округе не первый год.

«Когда видишь, как старое здание разбирают практически до основания, понимаешь: „капитальный ремонт“ — формальное название. Фактически строится новая школа», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Капремонт корпуса № 2 школы № 20 им. Н. З. Бирюкова планируют завершить до 20 августа 2026 года.

Ранее в Орехово-Зуеве стартовал капитальный ремонт основного корпуса школы № 16. Почти завершен демонтаж, здание площадью более 7.000 кв.м полностью готово к обновлению.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.