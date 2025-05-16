В Орехово-Зуеве реконструируют улицу Вокзальную и части привокзальной площади

В 2025 году в Орехово-Зуеве стартует масштабная реконструкция улицы Вокзальной и небольшого участка привокзальной площади. Ранее эта территория находилась в пользовании коммерческой структуры, но сейчас она возвращена в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Необходимость наведения там порядка очевидна — это лицо города, и оно должно быть привлекательным. Проект реконструкции включает в себя ремонт дорожного покрытия, организацию тротуарной зоны, упорядочивание автомобильного движения», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Работы по реконструкции будут выполняться в рамках муниципальной программы. При благоприятных погодных условиях их планируют завершить до 1 сентября.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. От Орехово-Зуевского округа в голосовании участвуют 7 общественных территорий, которые могут быть преобразованы к 2026 году. На данный момент лидером голосования является парк культуры и отдыха города Орехово-Зуево.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.