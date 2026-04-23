В Орехово-Зуеве проверили Вечный огонь перед 9 Мая

Специалисты «Мособлгаза» 22 апреля провели плановое обслуживание Вечного огня в Орехово-Зуеве, чтобы обеспечить его бесперебойную работу к предстоящему празднику. Работы выполнили на мемориале в городе и на других памятниках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники «Мособлгаза» очистили форсунки газовой горелки, проверили герметичность системы, выполнили продувку и отрегулировали высоту пламени. Такие меры необходимы, чтобы огонь не погас из-за скопившегося мусора и оборудование работало без сбоев.

Аналогичные работы проходят на мемориалах в Дрезне и Куровском. Профилактическое обслуживание проводят ежегодно перед Днем Победы, чтобы все памятные объекты находились в исправном состоянии.

Вечный огонь в Орехово-Зуеве зажжен 9 мая 1975 года. Пламя доставили в город участники автопробега по городам-героям — Бресту, Минску, Ленинграду, Волгограду, Севастополю и Одессе — в лампах «летучая мышь».

«В Московской области эксплуатируется 71 мемориальная установка „Вечный огонь“, работающая на природном газе. Из них 58 установок обслуживает Мособлгаз. Все мероприятия мы планируем завершить до 30 апреля, чтобы к празднику все мемориалы были в идеальном состоянии», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.