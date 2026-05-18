В Орехово-Зуеве провели вечер памяти героя Алексея Осокина

Памятное мероприятие «Память в сердце каждого», посвященное Герою России Алексею Осокину и защитникам Отечества, прошло 17 мая в Выставочном зале Орехово-Зуева. Гостям рассказали о жизни офицера и его подвиге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами встречи выступили Государственный гуманитарно-технологический университет и комитет семей воинов Отечества Московской области. Мероприятие посвятили памяти гвардии майора Алексея Осокина, а также военнослужащим, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.