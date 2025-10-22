В Орехово-Зуеве прошло занятие адаптивного дайвинга для демобилизованных бойцов СВО

Во Дворце спорта «Восток» в городе Орехово-Зуево прошло первое занятие адаптивного дайвинга для демобилизованных участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На глубине ограничения отступают, они могут выполнять движения, которые на суше кажутся недоступными. Вода снимает нагрузку с суставов и позвоночника. Это способствует укреплению мышц, улучшению координации и общего самочувствия.

«Занятия стали возможны благодаря молодежной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Десантники» ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» и Госфонду «Защитники Отечества» Орехово-Зуевского округа», — сообщил депутат Госдумы Геннадий Панин.

Отдельную благодарность депутат выразил руководителю Центра ортопедии и протезирования Андрею Лазареву. Благодаря разработке ЦОиП и предоставлению специальных водных протезов мечта о погружении стала реальностью. Это тот самый случай, когда современные технологии и человеческое участие творят настоящие чудеса, возвращая радость движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.