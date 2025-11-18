В Орехово-Зуеве прошла выставка продукции от местных производителей

В Орехово-Зуевском городском округе, в ЦКР «Юбилейный», прошла выставка продукции подмосковных производителей. Торжественная часть мероприятия объединила специалистов отрасли, чтобы отметить заслуги тех, чей труд обеспечивает продовольственную безопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На площадке посетители могли познакомиться с разнообразной продукцией от местных фермеров и производителей. Так, КФХ «УнасФерма» привезли мясные деликатесы, кондитерские изделия и десерты, ООО «Альдини» — сыры, КФХ «Знатный пчеловод» — мед, ООО «Лесторфмаш» — фасованные грибы-вешенки, а ООО «Позитив» — орехи, сухофрукты и суперфуды в упаковках. Всего свои товары представили 11 предприятий и фермерских хозяйств округа, среди которых также были микрозелень, кондитерские смеси, приправы, растительные масла, джус болы и сухие завтраки, образцы сухих органических удобрений и корма для домашних и продуктивных животных.

Такие мероприятия позволяют не только ознакомиться с продукцией локального производства, но и узнать особенности производства и переработки.

Центральной частью стало торжественное награждение лучших работников местных сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей промышленности благодарственными письмами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.