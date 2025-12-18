сегодня в 11:39

В Орехово-Зуеве прошла профориентационная встреча для школьников

В школе № 12 города Орехово-Зуево 17 декабря состоялась профориентационная встреча с обучающимися 8–11-х классов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее цель — помочь будущим выпускникам сделать осознанный выбор предметов для государственной итоговой аттестации.

В качестве спикеров выступили представители образовательных организаций и предприятий округа. Среди них: Государственный гуманитарно-технологический университет, профессионально-педагогический колледж, промышленно-экономический колледж, Ликино-Дулевский политехнический колледж, Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко, Демиховский машиностроительный завод, Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), ООО «Метадинеа», АО «Стекломаш».

Участники встречи получили уникальную возможность в формате живого диалога обсудить самые востребованные профессии, задать интересующие вопросы и получить индивидуальные рекомендации.

«Это было по-настоящему важное и нужное мероприятие, которое помогло нам определиться с выбором будущего профессионального пути», — поделились впечатлениями школьники.

