В Орехово-Зуеве прошел квиз, посвященный Дню космонавтики

В Morozoff-Hall в г. Орехово-Зуево прошел квиз «Наш успех», посвященный Дню космонавтики. На игре встретились 11 команд: школьники и студенты Орехово-Зуевского округа, депутаты и совет ветеранов. Участники собрались, чтобы проверить свои знания по истории освоения космоса и вспомнить тех, кто причастен к развитию космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Квиз провели совместно с местным отделением партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардией», чтобы еще раз напомнить о важном событии, о подвиге Юрия Гагарина.

12 апреля в парках Орехово-Зуевского городского округа пройдет фестиваль, посвященный Дню космонавтики. Гостей ожидают различные тематические активности: мастер-классы, квест-игры, выставка моделей космических кораблей, лектории и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.