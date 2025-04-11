В Орехово-Зуеве прошел квиз, посвященный Дню космонавтики
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
В Morozoff-Hall в г. Орехово-Зуево прошел квиз «Наш успех», посвященный Дню космонавтики. На игре встретились 11 команд: школьники и студенты Орехово-Зуевского округа, депутаты и совет ветеранов. Участники собрались, чтобы проверить свои знания по истории освоения космоса и вспомнить тех, кто причастен к развитию космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Квиз провели совместно с местным отделением партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардией», чтобы еще раз напомнить о важном событии, о подвиге Юрия Гагарина.
12 апреля в парках Орехово-Зуевского городского округа пройдет фестиваль, посвященный Дню космонавтики. Гостей ожидают различные тематические активности: мастер-классы, квест-игры, выставка моделей космических кораблей, лектории и многое другое.
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